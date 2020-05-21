Константинов и Аксенов в очередной раз продемонстировали, кто в Крыму хозяин

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в очередной раз продемонстрировал, кто в Крыму хозяин.

Как уже сообщал «Новый День», ранее глава РК Сергей Аксенов заявлял: «Курортная сфера и общепит – это виды деятельность без перспективы открыться в ближайшее время. Мы по-честному говорим: курортный сезон вряд ли состоится». Потом речь зашла – при сильно оптимистичном сценарии – о возможно открытии отелей, кафе и ресторанов с 1 июля.

После майских праздников федеральные тренды изменились, но в сфере туризма и общепитах никакой конкретики не появилось. «Плавал» в теме и Аксенов: сначала он обещал обнародовать какие-то решения 21 мая, потом передвинул срок на 26 мая, сегодня начал говорить о 27-м.

Зато спикер Госсовета Константинов настроен решительно: «Курортная сфера в ожидании, на низком стареете. Люди ожидают от нас четких, внятных рекомендаций. Поэтому до конца месяца ждем, принимаем решение и говорим точный порядок действий для всей отрасли».

Наблюдатели восприняли это как знак: «Ну, если Константинов сказал – верить можно. Потому что в Крыму туризм его люди контролируют, – отмечает telegram-канал «Дионис Терруарович Апостолаки». – Заявления Аксенова в программе «Говорим правду» о том, что сезона не будет – отменяются.

Причем верим Константинову всегда и во всем. Вот сказал как-то Аксенов керченским депутатшам в шубах выйти из депутатов, а Константинов в ответ – шиш. Хватит им и морального наказания. Остались депутатши и в шубах, и при мандатах.

И ведь прав Константинов. Власть должна всегда говорить правду».

Походе, что и Аксенов знаки Константинова понимает: «Надо принимать решение, потому что бесперспективная ситуация будет – тут же согласился со спикером глава РК, до этого все время кивавший на федеральный центр: мол, ждем, что там скажут. – Поэтому, еще раз говорю, до первого июня, уважаемые крымчане, по основным видам деятельности будет поставлена точка».

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 21.05.20

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