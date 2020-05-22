В Крыму не знают, что делать с больницей, в которой не могут остановить COVID-19

В Крыму за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе инфицированным оказался ребенок, зараженный в уже известном очаге. Кроме того, COVID-19 выявлен у жительницы Санкт-Петербурга: женщина находилась в обсерваторе, ее обследовали на 10-ый день, анализы дали положительный результат.

Еще два заболевших зарегистрированы в Ялте, один из них – пенсионер, не выезжавший за пределы региона. Источник инфицирования пока не выявлен.

Больше всего вновь заболевших в Сакском районе: двое в старом очаге, и четверо – это медики Сакской районной больницы, которые с заболевшими ранее не общались.

Круг контактов вновь выявленных инфицированных большой. Сейчас решают, что делать с больницей – переводить ее в режим обсерватора в данной ситуации бессмысленно, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.05.20

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