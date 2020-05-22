Власти Крыма решили дозировать информацию о коронавирусе и всем, что с ним связано

Власти Крыма пришли к выводу, что с коронавирусом и вызванной им ситуацией в республике все понятно, и решили изменить формат заседаний оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до понедельника штаб продолжит работать в режиме онлайн: любой желающий может подключиться к трансляции и выслушать все доклады. Однако на следующей неделе ситуация изменится.

«С учетом того, что у нас динамика более или менее сформирована и по количеству зараженных, и по мерам, которые мы принимаем, мы приняли решение, что со вторника работа штаба будет переформатирована. Скорее всего, это будет проходить в режиме брифинга», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, брифинг – это мероприятие, в ходе которого до присутствующих организатором доводится некая информация. В случае работы со СМИ, брифинг – это краткая пресс-конференция, посвященная одному вопросу.

Отметим, что, несмотря на ежедневные разъяснения по наиболее острым проблемам, вопросов к властям у крымчан меньше не становится: в комментариях под видео с заседаний штаба он пишут, что до сих пор не дождались обещанных выплат, жалуются, что не могут добраться на работу (до сих пор не весь транспорт восстановил работу в полном объеме), что некуда девать ребенка (дежурных групп в детсадах не хватает) и так далее. Масса вопросов возникает и по организации деятельности предприятий в новых условиях. Однако власти считают эти проблемы текущими и думают, что крымчанам будет достаточно той информации, которую им сочтут нужной сообщить.

Наблюдатели не исключают, что изменить формат Аксенова вынудил как раз повышенный интерес к заседаниям штаба, результате чего любой конфуз и нестыковка фактов быстро становятся достоянием широкой общественности. Например, сам глава РК за последнее время попадал в крайне неудобную ситуацию, сначала высказавшись за запрет кондиционеров, а потом назвав доклад представителя МВД не соответствующей действительности ересью. Да и слишком много вопросов начали задавать по приезжим: каждый день на территорию полуострова въезжают тысячи человек, а в обсреватора и на домашнюю самоизоляцию отправляются единицы.

«Сергей Валерьевич, вот ни я не пойму, и никто из моих знакомых не понимает: через мост въезжают каждый день около 3 тысяч транспортных средств. Кто едет? Крымчане? Где они были два месяца? Ездят туда – сюда? Так у нас же самоизоляция? Как пропускаете?» – написали в комментариях под видео сегодняшнего заседания штаба.

Работа в формате брифинга таких конфузов и неудобных вопросов позволяет избежать.

Симферополь, Лиана Макоба

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