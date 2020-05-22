Крымские чиновники под видом патрулирования гуляют по набережным и курортным поселкам

Власти Крыма признают, что обязательный масочный режим на полуострове игнорируется.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 мая в РК существенно смягчили режим повышенной готовности: крымчане полчили право свободно передвигаться в границах муниципалитетов, а также возобновить работу в большинстве сфер. Но при этом обязательны условием было соблюдение требований Роспотребнадзора, масочного режима и социальной дистанции. С радостью воспользовавшись предоставленными правами, крымчане наплевали на обязанности.

«Вчера было проверено 2 муниципальных образования – Алушта и Ялта, – сообщил сегодня на заседании оперативного штаба премьер-министр РК Юрий Гоцанюк. – В Алуште проверены общественные места и территории, места массового пребывания. Людей на улицах немного, масочный режим соблюдается на 60%. На объектах выявлен ряд незначительных нарушений, таких как: отсутствие дистанционной разметки, журналов термометрии и санобработки.

В Ялте на набережной и Центральном рынке большое скопление людей, масочный режим соблюдается лишь на 30%. У 70% процентов предпринимателей отсутствуют журналы санобработки и пятидневный запас дезсредств, некоторые работают, не подав уведомления на сайт правительства республики.

Такие же нарушения установлены в Гаспре и Кореизе».

При этом Гоцанюк отметил, что власти Ялты вчера проверяли курортные поселки на предмет нелегальной работы объектов турсферы, а сотрудники администрации Алушты патрулируют набережную.

Симферополь, Лиана Макоба

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