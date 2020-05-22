На Украине расстреляли бойцов АТО, пытавшихся «разобраться» с несговорчивым предпринимателем

На Украине расстреляли бойцов Нацгвардии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бойня произошла минувшей ночью на берегу водоема около села Новоселица Попельнянского района Житомирской области.

Погибли 7 человек, среди которых военнослужащие Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого. По словам оставшегося в живых очевидца, в ходе возникшего конфликта хозяин ставка застрели из винтовки своих гостей.

На месте действительно обнаружили винтовку ИЖ-58, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.115 УК Украины).

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что у водоема накануне собралась компания старых друзей, вместе с которыми находился и арендатор водоема (он же хозяин ставка). Мужчины ловили рыбу, выпивали, а затем шесть из них улеглись отдыхать, в то время как остальные трое – продолжали застолье.

Что случилось потом, точно неизвестно, но в дальнейшем между собутыльниками возник спор, и хозяин схватился за оружие. По словам Геращенко, арендатор водоема сначала убил двух мужчин, которые находились рядом с ним, а в дальнейшем решил убить и тех, которые спали.

Согласно второй версии, обнародованной в соцсетях, история имеет несколько иную подоплеку: с хозяина ставка требовали «дань» местные правоохранители, а когда тот отказался и сдал «оборотней в погонах», к нему на «разборки» пришли АТОшники, конфликт с которыми и закончился стрельбой, пишет «Страна.ua».

При этом накануне трагедии на сайте полиции Житомирской области было сообщение о начальнике полиции одного из районов области, который за «невмешательство в деятельность, связанную с разведением рыбы требовал у 58-летнего жителя ежемесячно передавать ему 10 тысяч гривен».

По информации СМИ, речь шла именно о водоеме возле села Новоселица.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.05.20

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