Жителям Крыма придется платить за электроэнергию больше

С 1 июля в Крыму изменятся тарифы на электроэнергию.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП РК «Крымэнерго», для городских жителей электричество подорожает на восемь процентов: стоимость одного киловатт-часа при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,31 рубля, от 150 до 800 в месяц – 4,15, при потреблении свыше 800 киловатт в час – 5,03 рубля.

Для жителей в сельской местности на электроэнергию при потреблении до 150 киловатт в месяц составит 3,12 рубля, от 150 до 800 – 3,84, при потреблении свыше 800 киловатт в месяц – 5,03 рубля.

Симферополь, Платон Ефимчук

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