В Крым из Санкт-Петербурга снова привезли коронавирус

В Крым за сутки подтверждены 2 случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один человек заразился в известном очаге в Симферополе. Вторая – жительница Санкт-Петербурга. После прилета в Симферополь ее поместили в обсерватор, там и выявили инфекцию. Как оказалось, ее супруг в Санкт-Петербурге тоже госпитализирован с COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Крыму коронавирус выявлен у 326 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.05.20

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