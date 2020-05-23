Гуляем! Крымчан пустили к морю

В Крыму открываются набережные для прогулок.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня можно гулять по набережным в Судаке и Новом Свете. Открыты набережные в Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории.
Кафе, расположенные в этих местах, могут работать только на вынос. Гуляющие должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 23.05.20
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