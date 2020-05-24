В Крыму образовался новый массовый очаг COVID-19: контактных сотни

В Крыму образовался новый массовый коронавирусный очаг: в строительном городке в Симферопольском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дорожно-строительной компании заболели 11 человек. У 1 – симптомы ОРВИ, у остальных – нет никаких клинических проявлений. Круг контактных – еще 400 человек.

В организации работы компании обнаружены нарушения санитарных требований. Работа компании приостановлена. Всем сотрудникам запрещено покидать пределы стройгородка. Территория оцеплена Росгвардией.

В целом за стуки в Крыму подтверждены 14 случаев COVID-19.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.05.20

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