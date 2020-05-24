российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 24 мая 2020, 11:33 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму образовался новый массовый очаг COVID-19: контактных сотни

В Крыму образовался новый массовый коронавирусный очаг: в строительном городке в Симферопольском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в дорожно-строительной компании заболели 11 человек. У 1 – симптомы ОРВИ, у остальных – нет никаких клинических проявлений. Круг контактных – еще 400 человек.

В организации работы компании обнаружены нарушения санитарных требований. Работа компании приостановлена. Всем сотрудникам запрещено покидать пределы стройгородка. Территория оцеплена Росгвардией.

В целом за стуки в Крыму подтверждены 14 случаев COVID-19.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 23.05.20

В Киеве у офиса оппозиционера Медведчука взорвали бомбу. / Гуляем! Крымчан пустили к морю. / В Крым из Санкт-Петербурга снова привезли коронавирус. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,