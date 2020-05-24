Украинский дипломат призвал Зеленского решить вопрос Донбасса по приднестровскому сценарию

Украина по разным причинам не может вернуть Донбасс на принципах Минских соглашений, однако в её силах – установить длительное реальное перемирие на востоке без отказа от территорий, как это было сделано Молдовой в отношении Приднестровья.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский дипломат, бывший первый заместитель Министра иностранных дел, экс-замглавы Секретариата президента Украины Александр Чалый.

По его словам, приднестровская формула возможна при согласии сторон на размещение мощного миротворческого контингента вдоль линии фронта.

«Молдова не закончила приднестровский конфликт, но он из вооруженной фазы перешел в уникальное устойчивое перемирие. Это произошло потому, что были разведены войска, потому что был очень серьезный миротворческий контингент с очень четкими задачами», – напонил дипломат.

«Начало конфликта – это попытка Центра решить деликатные проблемы региональной идентичности грубой силой. Разница в том, что им удалось горячий конфликт перевести в определенный политический и дипломатический диалог. Уникальность этого диалога в том, что уже 30 лет эпизодов возобновления военного противостояния нет. Мы уже шестой год не можем остановиться, несмотря на то, что на политическом уровне каждый месяц принимаем «окончательное решение» о прекращении огня на линии противостояния», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

При этом дипломат предлагает сформировать миротворческий контингент при помощи ООН и ОБСЕ.

Напомним, ранее президент РФ допустил возможность введения миротворческих сил на линию разграничения в Донбассе. Однако Киев при подстрекательстве США стал настаивать на размещении миротворцев по всей территории Донбасса, в том числе – на границе с РФ. Москва и народные республики категорически отвергли этот провокационный план.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.05.20

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