На юге России может сократиться урожай винограда

В Крыму в текущем году может сократиться урожай винограда. Такая тенденция сохраниться для всего юга России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году, по данным Росстата, валовый сбор составил 678 тыс тонн, что на 8% превысило показатели предыдущего периода. Площадь виноградников увеличилась на 2,6%.

В этом году урожай вряд ли будет больше, отмечают специалисты. Виновата, в первую очередь, засуха. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом возможна нехватка сезонных рабочих.

При этом специалисты отмечают недостаточное количество новых виноградников: из-за замещения старых посадок новыми идет активное обновление, но площадь таких посадок растет незначительно. Плюс лоза начинает плодоносить в среднем через пять лет, а в этом году развитие молодняка сдерживают неблагоприятные погодные условия.

Например, в Крыму осадков выпало почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году, и недостаток влаги может отрицательно сказаться на урожае.

Что же касается новых посадок, то в текущем году их в основном сдвинули на осень, пишет РИА «Новости» со ссылкой на советника Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Дарью Морозкину. Весной, по ее словам, предприятиям не удалось сделать эту работу в полном объеме из-за недостатка российского посадочного материала и невозможности получить импортные саженцы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 24.05.20

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