В Крыму усилии меры контроля за приезжающими на полуостров

В Крыму усилии меры контроля за въездом на территорию полуострова жителей других субъектов Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пребывание в обсерваторах стало платным для тех лиц, кто не может обосновать необходимость прибытия в РК (отдых основанием не является).

«Обеспечить изоляцию в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым для непрерывного медицинского наблюдения и обследования по адресу, указанному в уведомлении о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Республику Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем», – говорится в указе главы РК Сергея Аксенова.

Этот пункт не относится к сотрудникам федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающим в Крым в командировку, а также к экипажам воздушного и морского транспорта, водителям, совершающим международные и внутрироссийские грузовые перевозки.

«Данные решения принимаются и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами, иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан других субъектов РФ. Напомним, что большинство случаев заражения на территории республики – завозные», – говорят в правительстве РК.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.05.20

На юге России может сократиться урожай винограда. / Хаос и паника: украинская армия потеряла две десантных бронемашины. / Следком РФ активизировал выявление и уголовное преследование украинских военных преступников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»