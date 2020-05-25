В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные – по результатам эпидемиологического расследования. Эти пять случаев – бессимптомные.
В целом, с начала эпидемии в республике зарегистрированы 346 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 30 человек заразились от прибывших из других российских регионов, 240 – от тех крымчан, у кого лабораторно подтвержден результат, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 3 – при обращении за медицинской помощью.
Выздоровевших за весь период – 153 человека. Скончались 9.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 25.05.20
В Крыму усилии меры контроля за приезжающими на полуостров. / На юге России может сократиться урожай винограда. / Хаос и паника: украинская армия потеряла две десантных бронемашины. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube