В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один заболевший выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные – по результатам эпидемиологического расследования. Эти пять случаев – бессимптомные.

В целом, с начала эпидемии в республике зарегистрированы 346 случаев новой коронавирусной инфекции. 25 из них завезены из-за границы, 44 – из субъектов РФ, 30 человек заразились от прибывших из других российских регионов, 240 – от тех крымчан, у кого лабораторно подтвержден результат, 4 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, 3 – при обращении за медицинской помощью.

Выздоровевших за весь период – 153 человека. Скончались 9.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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