В Севастополе скончался еще один человек, зараженный коронавирусом

В Севастополе скончался еще один человек, инфицированный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», умершая – 92-летняя женщина.

В целом с начала пандемии в городе зарегистрировано 157 случаев COVID-19, два из них – за минувшие сутки.

Выздоровело 116 человек, 3 – умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 85 человек, в городской больнице № 9 – 74.

Под наблюдением по месту жительства – 635 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации, сообщают в правительстве Севастополя, большая часть строителей вывезена из города.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 25.05.20

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