Экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую обвиняют в создании преступной организации

Экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Наталью Поклонскую обвиняют в создании преступной организации. Об этом заявила прокуратура так называемой Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Поклонской заочно было предъявлено подозрение по части 1 статьи 255 Уголовного кодекса Украины. По мнению ведомства она вместе с главой РК Сергеем Аксеновым создали преступную организацию «с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории Автономной Республики Крым, а также участвовали в ней».

Кроме того, Поклонскую пытаются обвинить в незаконном лишении свободы людей (часть 3 статьи 146 УК Украины), а так же в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

В прокуратуре АРК сочли, что в интервью Дмитрию Гордону экс-прокурор Крыма подтвердила свою информированность о возбужденных в отношении нее на Украине уголовных дел, а, значит, закрепила свой процессуальный статус.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 25.05.20

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