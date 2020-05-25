Эхо Майдана: люстрированные прокуроры времён Януковича отсуживают миллионные компенсации

Украинские суды начали восстанавливать в должности уволенных по «закону о люстрации» 2014 года высокопоставленных прокурорских работников.

Напомним, недавно Евросоюз счёл поголовные увольнения режимом Петра Порошенко сотрудников правоохранительных органов Украины после «революции гидности» – необоснованными и политически мотивированными.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», накануне экс-заместитель прокурора Херсонской области был восстановлен судом в должности и получил без малого три миллиона гривен компенсации за вынужденный прогул в течение пяти с половиной лет. Среднемесячная зарплата была определена с учётом инфляции.

«Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Генпрокуратуры от 23.10.2014 года об увольнении советника юстиции с должности заместителя прокурора Херсонской области и восстановить его в должности с 24 октября 2014 года. Также Херсонская облпрокуратура обязана выплатить правоохранителю 2 862 262 грн», – говорится в решении.

Ранее суд в Сумах отменил увольнение сотруднику прокуратуры и постановил вернуть ему более миллиона гривен.

Отметим, что под давлением ЕС министерство юстиции Украины объявило о планах отмены закона о люстрации в отношении всех украинских чиновников времён Януковича.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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