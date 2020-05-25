В Крыму начали судить Ленура Ислямова

В Верховном суде Республики Крым состоялось первое заседание по делу Ленура Ислямова.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего зампредседаталя Совета министров Республики Крым (занимал этот пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года) обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб, а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Потерпевшими признаны 9 юридических лиц. Сегодня представитель прокуратуры огласил обвинение и гражданские иски, суд провел первые допросы представителей потерпевших.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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