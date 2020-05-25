В Крыму возобновили междугороднее автобусное движение

В Крыму возобновили автобусное движение между РК и Севастополем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 25 мая в Севастополе открылся автовокзал. Билеты должны продавать только тем, кто сможет подтвердить основания для поездки. Регистрация в Республике Крым или Севастополе тоже считается таким основанием. Кроме того, можно предъявить справку с работы или пропуск, выданный правительством Севастополя.

По словам исполняющего обязанности директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, «люди, не имеющие правовых оснований для въезда, будут высаживаться и на следующем автобусе отправляться обратно на ту станцию вокзала, с которой они прибыли».

Возобновлять сообщение с другими регионами РФ пока не собираются.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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