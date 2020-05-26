В Крыму выявлены еще несколько инфицированных коронавирусом

За сутки в Крыму выявлены еще трое заболевших коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один инфицированный в Алуште и один в Симферополе заразились в уже известных очагах.

Еще один житель Симферополя приехал из-за границы. Вирус у него подтвердился по анализам, взятым на 10-ый день.

В целом, в республике зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. 11 заболевших скончались (непосредственно от коронавируса – трое). 186 человек продолжают лечение. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, 129 – в средней степени тяжести.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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