Коронавирус благотворно отразился на состоянии воды и воздуха Крыма

Режим повышенной готовности, введенный в Крыму с конца марта, благотворно отразился на природе: специалисты отмечают снижение содержания солей тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в воде и воздухе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в апреле в водных объектах полуострова не обнаружено высокого и экстремально высокого загрязнения.

Превышение органических веществ (по ХПК) отмечено в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Салгир, Двуречье, Малый Салгир (в окрестностях Симферополя).

Кроме того, в реке Салгир зафиксировано превышение концентраций азота нитритного и фосфатов.

Что касается воздуха, то даже в промышленных городах – Красноперекопске и Армянске – CИ отдельных загрязняющих веществ не превышает 1. В остальных городах Крыма превышение ПДК не отмечено ни по одной наблюдаемой позиции.

В мае ситуация изменилась в лучшую сторону: по данным специалистов ФГБУН НИИСХ РК концентрация солей тяжелых металлов в той же реке Салгир снизилась на 30% – 50% к показателям коронавирусного периода. Аналогичная тенденция прослеживается и в воздухе.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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