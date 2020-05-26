В Крыму выявлены очередные нарушения при начислении надбавок медикам – многим не дали и копейки

В Республике Крым выявлены очередные нарушения при начислении надбавок медработникам, работающим с коронвирусными пациентами.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, 55 медицинским работникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета, а 9 сотрудникам Республиканской детской клинической больницы надбавки вообще не выплатили.

Остались без денег и 45 медиков, оказывавших медицинскую помощь инфицированным и лицам из групп риска заражения, контактировавшим с больными COVID-19 до 21 марта 2020 года. Общая сумма «потерянных» денег превысила 700 тысяч рублей.

Плюс ко всему, выяснилось, что до сих пор не решен вопрос со стимулирующими выплатами для сотрудников 4 обсерваторов, развернутых на территории РК. Эти люди непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи тем, у которых выявлена новая короновирусная инфекция и лицам из группы риска заражения. Но власти нарушают их трудовые права.

Прокуратура внесла в министерство здравоохранения Республики Крым представление об устранении нарушений.

Отметим, что вице-премьер Крыма Елена Романовская на каждом заседании оперативного штаба по коронавирусу докладывает, что никаких проблем с выплатами медикам нет, а есди жалобы и есть, то они единичны.

Однако проверка прокуратуры показала, что невыплаты носят системный характер.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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