В Крыму пресекли деятельность межрегиональной группировки, обналичившей более 1 млрд рублей

В Крыму пресекли деятельность межрегиональной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, операция была проведена сотрудниками

управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями МВД по Республике Крым совместно с коллегами из главного управления экономической безопасности МВД России и ФСБ России.

По версии следствия, участники группировки обналичивали денежные средства различных коммерческих организаций, проводя фиктивные сделки по оплате товаров, работ и услуг: переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего переводили их в наличность. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7% до 12 % от перечисленных средств.

По предварительным данным, ьности таким образом в «теневой» оборот было выведено более 1 миллиарда рублей, а члены преступного сообщества положили в свои карманы более 110 миллионов рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчётных счетов.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172, частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

В настоящее время все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Клиентов обнальщиков привлекли к ответственности, с них взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.20

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