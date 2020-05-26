В Крыму обнаружили пещеру, в которую не ступала нога человека

На Южном берегу Крыма обнаружили пещеру, в которую не ступала нога человека. Открытие принадлежит Севастопольскому клубу спелеологов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пещера находится на Ай-Петринском плато на высоте 1100 метров над уровнем моря. Глубина самой пещеры не менее 105 метров.

«Мы ее назвали «Тридцатка», посвятив героям 30-й бронебашенной батареи, которая отличилась при обороне Севастополя 1941-1942 годов», – цитирует спелеологов «Интерфакс».

По мнению первооткрывателей, пещера не представляет интереса для массового туризма, но может быть полезна спортсменам и ученым.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.05.20

В Крыму пресекли деятельность межрегиональной группировки, обналичившей более 1 млрд рублей. / В Крыму выявлены очередные нарушения при начислении надбавок медикам – многим не дали и копейки. / Мотострелковые части ЛНР заняли передовые позиции по приказу главы республики. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»