В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое инфицированных выявлено в Симферополе, по одному – в Алуште, Феодосии, Евпатории. Все они заразились в уже известных очагах.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.05.20
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