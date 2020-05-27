В Крыму подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое инфицированных выявлено в Симферополе, по одному – в Алуште, Феодосии, Евпатории. Все они заразились в уже известных очагах.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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