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Среда, 27 мая 2020, 14:10 мск

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Правительство Крыма решило избавиться от «Массандры»

Известное крымское винодельческое предприятие «Массандра» будет приватизировано. Такое решение принял Госсовет Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», балансовую стоимость производственно-аграрного объединения вместе с виноградниками и коллекцией вин оценили в 627,4 млн рублей.

Напомним, в 2014 году «Массандру», после вхождения Крыма в состав России, передали в ведение управления делами президента РФ. А марте 2019 года отдали в собственность РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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