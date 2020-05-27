Крым превращается в центр нелегального изготовления оружия

В России пресечена деятельность подпольной сети по изготовлению оружия. Об этом сообщил центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подпольщики действовали в 9 регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Крым, Удмуртии, в Хабаровском крае, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областях. В 13 нелегальных мастерских придавали боевые свойства гражданским образцам оружия и изготавливали боеприпасы.

В рамках спецоперации изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, 3 гранатомета, а также 35 гранат, 20 кг взрывчатых веществ, свыше 16 тысяч патронов различного калибра.

Напомним, в марте ФСБ уже сообщала о ликвидации сети нелегальных оружейных мастерских в 16 регионах России: тогда речь шла о Коми, Крыме, Якутии, Забайкальском, Хабаровском краях, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской и других областях.

Следующее аналогичное сообщение было в конце апреля. И вновь назывался Крым, а также Севастополь.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 27.05.20

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