Пчелы против меда: минэкологии Крыма тормозит создание Ойбурского природного парка

Минэкологии Крыма может спровоцировать очередной скандал: ведомство уличили в подтасовке фактов при исполнении процедуры создания Ойбурского природного парка регионального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новая особая охраняемая территория (ООПТ) может появиться в Западном Крыму между селами Поповка и Штормовое, на грязевом соленом Ойбурском озере и примыкающей к нему песчаной косе. За придание этому месту природоохранного статуса выступают местные жители и экологи.

Напомним, прошлой весной на этом месте должна была появиться первая в России креветочная ферма полного цикла. Инвесторы – выходцы из Дагестана взяли в аренду 20 гектаров земли на правах участника свободной экономической зоны Крыма и ускоренными темпами начали строительство, выкорчевывая по берегам водоема краснокнижные деревья. Однако вмешались местные жители. Крымчане посчитали, что креветочное производство отнимет у них «2 км чистейшего, лучшего в западном Крыму, пляжа», и «отравит море», так как предполагалось, что вода с фермы будет сливаться прямо в него, без очистки.

Сельчане придали истории широкую огласку, собрав за неделю около десяти тысяч протестных подписей. Кроме того, выяснилось, что разрешение на хозяйственную деятельность было выдано с нарушениями: без общественных слушаний и экоэкспертизы.

«Большой был скандал. Поклонская, которая приезжала к нам дважды, даже инициировала расторжение договора о нахождении этого застройщика в свободной экономической зоне Крыма», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» координатор общественного Движения в защиту побережья Крыма, жительница Евпатории Маргарита Малашкова.

Под давлением общественного мнения глава Крыма Сергей Аксенов своим решением приостановил строительство на пляже. Инвестора, правда, никто из Крыма не выгнал, позднее он даже вполне успешно реализовал проект в Раздольненском районе, на прудах бывшего рыбного хозяйства. Более того, аффилированные с ним компании («Крым-Агро» и «Инвесторг») продолжают вести добычу рачка-артемии и хирономид (комаров) на Ойбурском озере для кормления креветок и рыбы. Бетонный фундамент тоже остался на пляже.

Местные жители собрали две тысячи подписей и начали долгий путь многочисленных переговоров и переписки с чиновниками (имеется в распоряжении РИА «Новый День»), чтобы закрыть эту территорию для новых коммерсантов и постараться сохранить ее «в диком, первозданном виде».

За истекшие 14 месяцев общественники определили примерные границы будущего парка (площадь – 9 кв. км) и сделали карту-схему, а сотрудники Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского Крымского федерального университета им. Вернадского подготовили научное обоснование (тоже имеется в распоряжении редакции). Ученые уверены, что только ООПТ спасет уникальную территорию с краснокнижной флорой и фауной от застройки и, в конечном итоге, от полного уничтожения.

«Застройка песчаной косы вызовет необратимые процессы, нарушится баланс наносов на побережье, уменьшится широта песчаной косы и, в конечном итоге, это будет способствовать ее постепенному уничтожению. Недопустимо запланированное выделение земельных участков для жилой застройки по берегам озера поскольку оно отнесено к запаснику целебных грязей Крыма...

Первые упоминания об исцелении грязями Ойбурского озера встречаются еще в трудах древнегреческого ученого Геродота ( V в. до н.э). Интенсивное хозяйственное использование территории вокруг озера вызовет загрязнение его вод, что недопустимо, поскольку самоочищения не происходит», – отмечают специалисты.

В мае 2019 года идею по созданию ООПТ поддержал Росприроднадзор, который официально обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с таким предложением.

Есть согласие поселковых и районных администраций и практически всех министерств: министерство транспорта, министерство сельского хозяйства РК, министерство топлива и энергетики РК, министерство туризма РК, министерство имущественных и земельных отношений РК, министерство строительства и архитектуры. Дольше всех «сопротивлялся» минсельхоз, однако в середине мая чиновники этого ведомства заявили, что «не возражают против создания вокруг озера Ойбурского (Сакский район) природоохранной зоны регионального значения при условии сохранения на нем рыбохозяйственной деятельности».

А вот с республиканским минэкологии сложилась парадоксальная ситуация. По словам общественников, сотрудники ведомства «абсолютно не шевелятся, занимаются отписками» и более того, вводят людей в заблуждение.

«Министерство – мастера писать большие письма, в которых практически отсутствует конкретика. В конце октября прошлого года мы, местные жители, подготовили и официально направили в минэкологии карту с границами предлагаемой территории, минимально затрагивающую интересы пользователей рядом. В итоге узнаем, что министерство высылает пользователям на согласование совершенно другую карту, в которую входят уже многочисленные участки к северу от озера Ойбурское», – рассказала Малашкова.

Зеленым на светлой карте выделены границы ООПТ, предлагаемые местными жителями. Темная карта – вариант, рассылаемый минэкологии РК, красным обведены участки, которые, по версии чиновников, попадают в охранную зону

По ее словам, в апреле текущего года из минэкологии общественникам пришло письмо, в котором чиновники сообщили, что «на планируемой к созданию ООПТ располагаются земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в частной собственности и аренде. На сегодняшний день в Минприроды Крыма поступила часть ответов от правообладателей земельных участков, границы которых располагаются на территории между с. Поповка и с. Штормовое, об отказе в согласовании создания ООПТ».

В конце апреля инициаторы создания Ойбурского парка попросили уточнить, кто именно выступает против придания территории особого статуса и получили неожиданный ответ, согласно которому 5 мая чиновники от экологии повторно отправили запрос в «Крым- Агро», так как ответ на первое обращение не был получен.

«То есть, согласно их ответу, они первое письмо отправили в ноябре, ответа не последовало и вместо того, чтобы отправить письмо повторно или написать в прокуратуру, они вводят общественность в заблуждение, отвечая официально, что пользователи против», – возмущаются местные жители.

«Если ответа от «Крым-Агро» нет, то какие же правообладатели земельных участков не согласовывают создание ООПТ? Почему за полгода ничего не было сделано, чтобы получить ответ от арендатора? Министерство экологии и природных ресурсов – это ведь контролирующий орган, было время обратиться в прокуратуру и другие инстанции», – задается вопросом член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы (IUCN) Виктор Никифоров.

Симферополь, Оксана Мурзина

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