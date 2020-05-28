В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве РК, четверо инфицированных – жители Сакского и Черноморского районов первоначально были госпитализированы с пневмонией и в ходе обязательного скрининга у них обнаружили коронавирус.

Еще двое – жители Симферополя (сотрудники ПАО «Массандра» и дорожно-строительной компании) заразились в уже известных очагах.

Симферополь Май 28, Лиана Макоба

Симферополь Май 28. Другие новости 28.05.20

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