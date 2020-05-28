В Симферополе построили техникум из надгробных плит

В Симферополе обнаружили здание, построенное из надгробных плит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об одном из корпусов Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности, расположенного в центре города – на улице Караимской.

Здание было построено почти век назад: в середине 30-х годов. Сначала там находился мебельный цех, потом склад, а в середине 80-х годов помещения передали техникуму.

В начале мая в техникуме начался ремонт фасада, под слоем старой штукатурки и обнаружились надгробные плиты. В частности, одна из них была когда-то установлена на могиле 20-летней девочки, скончавшейся в 1864 году.

«В 30-е годы прошлого века надгробные плиты с караимских, русских и еврейских погребений часто использовали как стройматериалы, – цитирует КП-Крым историка Дмитрия Борисова. – В Симферополе на нынешних улицах Караимская и Севастопольская располагалось кладбище. Судя по надписям на плитах фасада техникума, их взяли именно с сектора русского кладбища на улице Севастопольской».

Отметим, что это не единственное здание в крымской столице, построенное из надгробий. Так, лет 15 назад в городе снесли баню, первый этаж которой был полностью сложен из могильных плит. Это задние тоже было возведено в 30-х года прошлого века.

Симферополь, Лиана Макоба

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