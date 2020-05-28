Вблизи известного крымского курорта море выбросило убитого людьми дельфина

На один из диких пляжей Меганома в окрестностях Судака выбросило из моря мертвого дельфина. Фотографии в соцсетях выложили местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на снимках видно, что дельфин умер не своей смертью: у него вырезаны плавники и вспорото брюхо. Крымчане предполагают, что это сделали промысловики: «Рыбаки отрезают плавники, что бы высвободить сеть, а дельфина за борт», – комментируют они. И выкладывают фото сейнеров, промышляющих вблизи Меганома.

«Нужно писать в полицию и прокуратуру», – призывают друг друга жители Судака, но пока ни один не сообщил, что подал соответствующее заявление.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 28.05.20

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