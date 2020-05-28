В Крыму руководитель транспортного предприятия «увела» из бюджета 11 млн рублей

Руководителя транспортного предприятия в Ялте подозреваются в мошенничестве: причиненный ущерб оценивается в 11 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ РФ по РК и Севастополю, женщина передавала в администрацию города ложные сведения о количестве перевезенных льготников. В результате перевозчик незаконно получил из бюджета около 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Предприимчивой начальнице грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

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