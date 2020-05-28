МИД Украины назначил спецпредставителя по санкциям против РФ

В Министерстве иностранных дел Украины ввели новую должность «специального представителя по санкционной политике».

Цель кадровой новации – усиление международного давления на Россию. Исполнять обязанности специального представителя по санкциям будет посол по особым поручениям Алексей Макеев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

«Назначение Алексея Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институтами для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека», – говорится в сообщении.

Сообщается, что Макеев с 2014 года также занимает должность политического директора МИД Украины.

Симферополь, Иван Капустин

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