Главного разработчика программного обеспечения в Крыму отдали микроорганизации

Главного разработчика программного обеспечения в Крыму продали микроорганизации, в штате которой нет сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце марта текущего года 24 марта 2020 года министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым на официальном сайте РФ разместило информацию о продаже 100% акций АО «Крымтехнологии».

Торги состоялись через месяц. Некое ООО «Балаклава – Инвест» купило «Крымтехнологии» за 496 млн 491 тыс рублей.

Недвижимое имущество АО «Крымтехнологии», которое, помимо прочего, разработала единственную систему электронного документооборота правительства Крыма, расположено на 87 земельных участках общей площадью 20,0184 га. Всего предприятию принадлежит 283 здания, разбросанных по Крыму, общей площадью 61,2 тыс квадратных метров, напоминает telegram-канал «Крымский Алгоритм».

Отметим, что новый владелец АО «Крымтехнологии» – севастопольское ООО «Балаклава – Инвест» было создано год назад – 30 мая 2019 года в статусе микропредприятия. В компании нет сотрудников, есть только генеральный директор. И два учредителя: тот же гендир, доля которого на сегодняшний день составляет 1 рубль или 0,01% от уставного капитала. И Закрытый Паевой инвестиционный фонд комбинированный «Аквилон. Доходный». Причем, этот учредитель появился только за неделю до проведения торгов.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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