В Крыму растет ежесуточный показатель выявляемости коронавируса

В Крыму за сутки зафиксированы 8 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфицированные выявлены в Симферополе, Ялте, Алуште и Сакском районе. Трое заболевших обратились в больницы с симптомами ОРВИ, остальных выявили в ходе лабораторного обследования контактных.

В целом, с начала эпидемии в РК зафикисрованы 369 случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день лечение продолжают 143 человека, 4 из них в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.05.20

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