Организатору энергоблокады Крыма предъявили иск на сумму более 1 млрд рублей

ГУП «Крымэнерго» предъявило организатору энергоблокады полуострова иск на сумму более 1 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», бывшего зампредседателя Совета министров Республики Крым (занимал этот пост с 4 апреля по 28 мая 2014 года) обвиняют в совершении преступлений по пунктам «а», «б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб, а также в шести эпизодах преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Потерпевшими признаны 9 юридических лиц. Основной истец – ГУП «Крымэнерго». Защитник Ислямова Алексей Ладин заявляет, что вина Ислямова в организации диверсии не доказана:

«На территории Украины по факту взрыва опор электропередач правоохранительные органы также проводили и проводят расследование, и, насколько мне известно, Ленур Ислямов не фигурирует там в качестве подозреваемого, обвиняемого или иного фигуранта дела, который организовал подрыв опор», – цитирует адвоката «Интерфакс».

Кроме того, по мнению защитника, не доказан и ущерб, предъявляемый истцом.

«Крымэнерго» иском в более 1 млрд рублей полагает, что эту сумму недополучило во время отключения электроэнергии, и не считает те расходы, которые понесло бы, покупая электроэнергию у фирмы-«прокладки» – ООО «ЦОР», а фактически: у украинских энергосетей. «Крымэнерго» должно было закупить электроэнергию, а потом продать потребителям, – считает защитник Ислямова. – Это абсолютно не учитывается в иске, как будто электроэнергия взялась из ниоткуда и стопроцентная прибыль недополучена «Крымэнерго».

Напомним, Верховный суд Крыма начал рассмотрение дела Ленура Ислямова. На текущей неделе были допрошены представители потерпевших.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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