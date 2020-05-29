Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам

В России разработан документ о присвоении статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осажденного Севастополя. Сейчас проект проходит обсуждение на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к осажденным жителям Севастополя относятся все, кто родился до 4 июля 1942 (день завершения второй обороны города) и не воевал. До сих пор эта категория горожан не относилась к ветеранам и получала только региональные меры социальной поддержки.

На сегодняшний день сегодня осталось всего 980 жителей осажденного Севастополя, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя общественной организации «Жители осажденного Севастополя 1941-1942 гг." Ирину Глотову.

Получив статус, эти севастопольцы смогут рассчитывать на и федеральные меры соцподдержки: лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд в пригородном железнодорожном транспорте, ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч 62 рублей, обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями. При наличии инвалидности им будут полагаться льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, право на ежегодную бесплатную диспансеризацию.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 29.05.20

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