В ФЦП развития Крыма и Севастополя внесут новые объекты и увеличат финансирование

Крыму и Севастополю в текущем году выделят дополнительно 4 млрд 18 млн рублей на реализацию Федеральной целевой программы, а саму ФЦП продлят до 2024 года. Проект соответствующего постановления подготовило Минэкономразвития РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ФЦП предлагается включить новые объекты и выделить финансирование на завершение ряда уже начатых.

В частности, в программу включается 19 объектов водоснабжения общей стоимостью 39 миллиардов 626 миллионов рублей (включая техническое оснащение регулирования подачи воды от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов со сбросом в Северо-Крымский канал – 3,787 млрд) и 15 объектов реконструкции прибрежных канализационно-очистных станций на сумму 26 миллиардов 516 миллионов для РК, а также строительство локальных очистных сооружений с глубоководным выпуском в районе Карантинной бухты и сетей ливневой канализации в районе Артбухты в Севастополе – на эти объекты выделяется более 5 миллиардов.

Большой раздел предусматривает повышение транспортной обеспеченности РК и Севастополя: строительство дороги Белогорск – Приветное (28,5 млрд рублей)

строительство автообхода Симферополя (31,822 млрд)

капремонт участка автодороги граница с Украиной – Ялта (10,5 млрд)

капремонт автодороги Судак – Льговское (4, 536 млрд)

ремонт автодороги Бахчисарай – Ялта (14 млрд)

строительство развязки на въезде в Ялту в районе сквера Победы (4 млрд)

строительство остановочной площадки на автодороге граница с Украиной – Ялта (100 млн)

реконструкция развязки на 5-м километре Балаклавского шоссе, Севастополь (2,5 млрд) строительство развязки на пересечении объездной дороги Симферополя (788,7 млн)

реконструкция шоссе Героев Сталинграда в Керчи с подъездом к ж/д станции Керчь-Южная (1, 451 млрд)

строительство съезда в дороги – подъезда к Крымскому мосту на шоссе Героев Сталинграда в Керчи (112 млн рублей)

реконструкция путепровода на дороге Симферополь – Бахчисарай (300 млн)

строительство развязки на автодороге Ялта – Севастополь – подъезд к селу Морозовка (1, 2 млрд).

Кроме того, программа предусматривает:

определение состояния Ливадийского дворца (50 млн рублей)

градостроительные и инвестиционные обоснования комплексной застройки Симферополя (99,95 млн рублей)

обследование для реставрации комплекса сооружений дворца Александра Третьего и воссоздания ландшафта прилегающей территории на ЮБК (30 млн)

приведение в порядок объектов культуры РК (855,13 млн)

реконструкция и оснащение здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета, Севастополь (694 млн)

строительство нового корпуса на 140 коек для горбольницы №4, Севастополь (3,175 млрд)

газопровод от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне с переходом Севастопольской бухты 3, 548 млрд)

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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