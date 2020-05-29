Ливневые дожди могут задержаться в Крыму на несколько дней

Ливневые дожди, обрушившиеся на Крым сегодня днем, могут задержаться на полуострове на несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца суток 29 мая и 30 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, шквалистый ветер.

Согласно предварительному прогнозу, осадки сохранятся, минимум, до середины следующей недели.

Одновременно в 29-31 мая в западных районах Крыма прогнозируется высокая пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

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