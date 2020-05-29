Крымчане жалуются на столпотворение в Пенсионном фонде

Жители Ялты жалуются на столпотворение в Пенсионном фонде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о об отделении на улице Садовой.

«Пришел сегодня, 29.05.20, в 8:30 утра с электронным талоном на 9:00 в 111 кабинет, 4 окно. Очередь огромная, все нервничают, не понимают, почему у всех одинаково талоны на 9 утра, почему половина людей по живой очереди (а некоторые лезут без очереди, потому что у них госуслуги), – рассказал горожанин в соцсетиях. – В 9:00 начали запускать, и тут прояснилось, что ничего не ясно не только клиентам, но и сотрудникам.

Сначала запустили пару человек по времени, некоторых по очереди, некоторых на госуслуги, и еще черте что. Все это сопровождалось криками, просьбами, уговорами. Стоял жуткий ор. Одних перепутали с другими, кто-то проскочил без очереди, мне сказали, что сотрудник из 4 окна в отпуске, почему на сайте мне дали 4 окно – не понятно. Сказали прийти через неделю...»

«Там и в нормальное-то время можно прийти в свое время, а попасть через час. В лучшем случае. Они эти талоны с госуслуг не признают. Достают какую-то свою работу, что-то кто-то им подносит, подходят какие-то люди, которых обслуживают перед тобой, не взирая на твой талон. В общем, никто там их не контролирует! Делают, что хотят», – комментируют рассказ ялтинца другие горожане.

Ялта, Лиана Макоба

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