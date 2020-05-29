Число участников крымской свободной экономической зоны может существенно сократиться

Число участников свободной экономической зоны Крыма может существенно сократиться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Министерство экономического развития России разработало поправки в закон о свободных экономических зонах. Согласно изменениям, деятельность СЭЗ предлагается ограничить шестью сферами: промышленность, сельское хозяйство, туризм и санаторно-курортная деятельность, строительство и архитектура (кроме жилого фонда), научная и техническая деятельность, информационные технологии и связь.

В Крыму же участникам СЭЗ, помимо этого, являются владельцы магазинов, коттеджных поселков, многофункциональных бизнес-центров и даже развлекательных организаций.

Напомним, СЭЗ в Крыму начала действовать с 1 января 2015 года. Заявленный срок функционирования составляет 25 лет – до 1 января 2039 года. Участником СЭЗ могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Республики Крым.

Согласно отчету Минэкономразвития РФ, на 31 декабря 2018 года (отчет за 2019 год еще не готов) в качестве участника СЭЗ были зарегистрированы 1 тысяча 714 хозяйствующих субъектов, заявивших 1 тысячу 774 инвестиционных проекта (в том числе 433 в Севастополе).

93% участников СЭЗ относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем инвестиций, осуществленных за четыре года существования СЭЗ, превысил 106 млрд руб, из которых капитальные вложения превышают 80,8 млрд рублей.

«За время функционирования СЭЗ создано более 49 тысяч рабочих мест, в том числе более 17 тыс рабочих мест в 2018 году, – говорится в отчете. – Консолидированный объем налогов, таможенных платежей и страховых взносов, уплаченных участниками СЭЗ за 2015-2018 год в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды, составил 57 млрд рублей.

Органами управления СЭЗ отмечается повышение эффективности использования льгот, предоставляемых государством для привлечения инвестиций в регион. Если по итогам 2017 года на 1 рубль льгот, предоставленных участникам СЭЗ, привлечено 3 рубля 54 копейки инвестиций, то в 2018 году на 1 рубль льгот приходится уже 3 рубля 78 копеек инвестиций».

На фоне столь оптимистичного отчета показатели СЭЗ 2020 года выглядят более чем скромными: зарегистрировано всего 27 новых проектов с суммой заявленных инвестиций менее 800 млн рублей. Обещанное число новых рабочих мест – 1 тыс 522, при этом почти тысяча вакансий приходится на 4 магазина, которые собираются открыть в крымских городах компании с разными названиями, но поразительно схожими показателями проектов (кстати, договоры по всем 4 подписаны в один день – 27 марта). Остальные собираются создать по паре тройке десятков мест или вовсе – по 5 -6. А одна из компаний, получив льготы, как участник СЭЗ, вообще не собирается организовывать рабочие места.

Среди заявленных в текущем году проектов есть создание коттеджного поселка, бизнес-центров и фирмы, которая намерена одновременно ремонтировать магазины и проводить зрелищные мероприятия.

Но, согласно, готовящимся изменениям в законодательство, эти сферы деятельности, как торговля, к СЭЗ отношения иметь не будут. Как сообщают предприниматели, некоторым из них уже начали поступать требования в добровольно порядке расторгнуть соглашения на участие в СЭЗ.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.05.20

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