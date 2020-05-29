Коронавирус есть, а денег нет: из крымских обсерваторов начали увольняться сотрудники

В Крыму не утихает медицинский скандал: начали увольняться сотрудники обсерваторов. Они работают по 12 часов в сутки без выходных, но при этом не получают никаких доплат, да и обычную зарплату выдают не вовремя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники евпаторийского обсерватора №2, созданного на базе санатория «Здравница», заявили, что за апрель никаких доплат не поучили, а в мае им выдали только по 10 тысяч авнаса.

«Наш обсервтор работает с 22 апреля. Когда он открывался, нас пригнали на условиях: 2 недели работает и получаем 27 тысяч, потом 2 недели карантина, получаем еще 12 тысяч. Но мы уже работаем пятую неделю. В нашем обсерваторе выявлено три случая коронавирусной инфекции, но федеральные выплаты, положенные в таких случаях, на м не начисляют, заявляя, что обсерватор не является медицинским учреждением».

Одни сотрудники записали очередное видеобращение к президенту Путину и главе РК Аксенову:

«У нас 17 мая выявлена пациентка с коронавирусом, но она до сих пор находится в обсерваторе, и мы ее обслуживаем: еду ей носим, убираем, температуру ей меряем. Персонал в тесном контакте с этой ковидной больной», – говорят они.

Отчаявшись дождаться справедливости, сотрудники обсерваторов начали увольнятся. По словам крымского общественника Александра Талипова, в евпаторийском обсерваторе №1 уже уволились 2 медсестры, 3 санитарки и доктор, в обсерваторе №1 уволились 2 медсестры, 3 санитарки, в том числе одна из авторов видеобращения, уходят с 1 июня. Между тем, власти РК предпочитают делать вид, что ничего не происходит, а в не утихающие жалобы и обращения – это происки «отдельных личностей, желающих раскачать обстановку».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 29.05.20

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