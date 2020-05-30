Число инфицированных коронавирусом в Крыму приближается к четырем сотням

В Крыму подтверждено еще 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Один из них выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 – по результатам эпидемиологического расследования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 375 случаев коронавируса. На сегодняшний день выздоровели 229 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.05.20

Коронавирус есть, а денег нет: из крымских обсерваторов начали увольняться сотрудники. / Число участников крымской свободной экономической зоны может существенно сократиться. / В Луганске объяснили Украине, как спастись от ответного огня артиллерии ЛНР. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»