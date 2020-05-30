Роспотребнадзора Крыма опубликовал новые данные по коронавирусу

За текущие сутки в Республики Крым подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора (напомним, сегодня утром представитель ведомства сообщал о 6 подтвержденных за сутки случаях).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из выявленных случаев новой коронавирусной инфекции удельный вес бессимптомных форм составил 50%.

Таким образом, на данный в республике зарегистрировано 385 случаев коронавируса.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.05.20

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