Украина призналась в собственном головотяпстве, но пытается свалить все на Крым

Украина пытается втянуть Крым в очередной скандал. Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины заявила об исчезновении пограничника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военнослужащий, по данным ведомства, пропал в 5 часов утра 30 мая с наблюдательного пункта «Берлога» на границе с Крымом. Украинские СМИ уже заявили о похищении, сообщив, что на месте найдены «следы борьбы» (при этом утверждается, что старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады находился на посту без оружия), а 31 мая в его часть, якобы, позвонили из российских спецслужб, чтобы подтвердить персональные данные военнослужащего.

Дезертирство украинская сторона категорически отрицает, заявляя, что с Крымом пропавшего ничего не связывает с Крымом, а на Украине у него есть жена и 4-летний сын.

«Речь, скорее всего, идет о заранее спланированном дезертирстве. В любом случае, следует отметить, что старший солдат – это не та фигура, которую следует открыто похищать, – цитирует «Московский комсомолец» крымского общественника Александра Талипова. – Никакими секретными сведениями он не обладает, а в его подчинении находятся максимум 8-10 человек. И если бы он представлял какой-то интерес, его было бы правильнее завербовать. В пользу дезертирства так же говорит то обстоятельство, что солдат оказался на посту без оружия. Как минимум, он был обязан получить штык-нож, который тоже номерной и выдается в оружейной. Видимо, ему надоели дурость и головотяпство, которые царят в украинской армии.

Глупо, что Украина решила выставить дезертирство как похищение. Получается, если верить украинским СМИ, можно беспрепятственно проникнуть на территории республики, без единого выстрела выкрасть военного и незамеченным вернуться домой. Какой вывод можно сделать об обороноспособности Украины, если такое можно провернуть с ее десантником?»

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 01.06.20

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