В очередной районной больнице Крыма выявлен коронавирус

В Крыму за сутки подтверждены 2 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из заболевших заразился в уже известном очаге в Алуште, второй – житель Евпатории – обратился к врачам с признаками внебольничной пневмонии, его госпитализировали в Черноморскую районную больницу и только потом выявили COVID-19. Сколько человек с ним контактировало и какие меры предпринимают в больнице, не сообщается.

Всего на сегодняшний день в Республике Крым лечение от коронавируса продолжают 149 человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Под наблюдением находятся еще 2 тысячи 557 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.06.20

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