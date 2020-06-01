Просчеты Развожаева: глава Севастополя лишил себя 10 тысяч избирателей

Предприниматели Севастополя требуют выплатить им обещанные субсидии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городской профсоюз микробизнеса подал в Арбитражный суд с иск требованием признать сферу пострадавшей от коронавируса и оказать положенную помощь.

Речь идет о предпринимателях, торгующих на городских рынках промышленными товарами: им было запрещено работать практически 2 месяца, но налоговая не признает их пострадавшими и, соответственно, им не выдают субсидии в размере МРОТ на каждого сотрудника.

Оказалось, что в 2017 году при переходе общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) на ОКВЭД-2 предприниматели и предприятия, работающие на рынках с промтоварами и другой продукцией, которыми во время пандемии было запрещено торговать, были зарегистрированы в один трехзначный цифровой подкласс вместе с торгующими продуктами питания, сигаретами и напитками.

«Такое преобразование произошло без ведома предпринимателей, что нельзя было делать по закону, – цитирует «Новая газета» главу профсоюза Алексея Макушина. – И теперь, когда бизнесмены пытаются подать заявление, им приходит ответ, что выплаты им не положены».

Профсоюз уже обращался в правительство России, администрацию президента (АП) и Госдуму с просьбой изменить перечень пострадавших отраслей. Из АП вопрос отправили на рассмотрение в министерство экономического развития, откуда ответа до сих пор нет. Комитет по законодательству Госдумы направил запросов в правительство и ФНС – тоже пока безрезультатно. Остались без ответа и обращения к правительству Севастополя.

По словам Макушина, проблема касается не только тех, кто работает на севастопольских рынках, хотя только в этом городе таких около 10 тысяч человек. Но вопрос касается всех предпринимателей, торгующих непродовольственными товарами на рынках России.

В правительстве Севастополя заявляют, что предусмотрели поддержку данной категории на региональном уровне. Правда, речь идет не о выплатах, а о льготных кредитах (получить которые практически невозможно – прим. РИА «Новый День») и, в лучшем случае, скидках на аренду.

Напомним, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что будет баллотироваться на пост градоначальника на сентябрьских выборах. Можно сказать, что 10 тысяч избирателей для него уже потеряны.

Ведь именно по его распоряжению предпринимателям запретили торговать и лишили средств к существованию. И именно он визировал меры региональной поддержки, которые не учитывают реальной ситуации в городе.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.06.20

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