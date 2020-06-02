В Крыму подтверждены еще 5 случаев коронавирусной инфекции

В Крыму подтверждены 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое зараженных (жители Симферополя, Бахчисарайского и Белогорского районов) выявлены по результатам эпидемиологического расследования в отношении ранее заболевших, двое симферопольцев обратились за медицинской помощью с признаками внегоспитальной пневмонии.

В целом, с начала эпидемии в РК зафиксированы 392 случая коронавирусной инфекции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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