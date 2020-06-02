Правительство Крыма опять кормит турсферу «завтраками»

Представителей крымской туристической сферы в очередной раз попросили подождать: как выяснилось, республиканские власти, весь май обещавшие подготовить решения для возобновления деятельности отрасли, до сих пор не проработали ряд моментов.

Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов с самого начала эпидемии коронавируса чуть ли ни ежедневно повторял, что туротрасли будет уделено особое внимание, обязательно будут разработаны меры поддержки и так далее. Однако дальше размытых общений дело не двигалось. Наконец, было заявлено: «21 мая мы сверим свои варианты с планами коллег из Севастополя и Краснодарского края, и тогда будет уже какая-то конкретика». Но потом дату обнародования «конкретики» сдвинули на 26 мая, затем – на 27-е (понадобилось согласование с федеральным центром), далее – на 28-е. В итоге, совещание с представителями курортной сферы (в режиме видеоконференции) на тему возобновления работы объектов санаторно-курортного комплекса назначили на 1 июня. Но совещание не состоялось.

«Оно будет перенесено в связи с необходимостью дополнительной проработки ряда моментов», – заявил Аксенов. – Напомню, что на прошлой неделе правительство Республики Крым обратилось в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии. На сегодняшний день одобрено только одно из наших предложений по смягчению требований Роспотребнадзора: обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения».

Кроме того, выяснилось, что минкурортов и минэкономики не решили вопрос с перевозкой отдыхающих к объектам размещения: ведомства только начали обсуждение проблемы с отелями. До сих пор не готов регламент действий при выявлении зараженного COVID-19.

Аксенов так же сообщил, что ждет решения федеральных властей по возможности возобновления межсубъектового туризма из тех регионов РФ, где сложилась наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация. Напомним, ранее он заявлял, что первым делом объекты туристической сферы откроются для крымчан. Но и этот вопрос, как оказалось, еще не до конца проработан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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