Операция «Пьяная деоккупация»: ФСБ РФ прокомментировала инцидент на крымской границе

Российская сторона прокомментировал инцидент на крымско-украинской границе.

Как уже сообщал «Новый День», Военная служба правопорядка Вооруженных Сил Украины заявила об исчезновении пограничника с наблюдательного пункта «Берлога» на границе с Крымом. И тут же появились сообщения, что военнослужащего выкрали российские спецслужбы. Сегодня инцидент прокомментировал Центр общественных связей ФСБ РФ.

«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержан военнослужащий Вооруженных сил Украины 1992 года рождения в состоянии алкогольного опьянения без документов, удостоверяющих личность», – заявили в ведомстве.

Сообщается, что при досмотре у задержанного обнаружено вещество, походе на наркотики. Его отправили на экспертизу, а в отношении украинца возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы РФ.

Возможно, эта история стала началом тайной операции Киева по возвращению Крыма: накануне так называемый представитель президента Украины в так называемой АРК Антон Кориневич заявил, что стратегию деоккупации Крыма планируется принять в текущем году, но ее большая часть будет засекречена.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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