МВД Украины: 2700 вагонов зерна из госрезерва съели мыши

Экс-глава Госрезерва Украины после проведённого аудита объяснил отсутствие зерна в неприкосновенных хранилищах тем, что его съели мыши.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы МВД Украины Михайло Апостол.

«Почти 2700 вагонов зерна, которое должно было находиться на хранении в Госрезерве съели мыши. Сумма убытков более 800 млн грн. Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», – написал Апостол в Фейсбуке.

Кроме того, по его словам, в структуре Госрезерва в Тернопольской области по той же причине опустошены склады на 150 вагонов-зерновозов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.06.20

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